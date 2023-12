Im Muldegebiet liegen mittlerweile alle Pegel wieder unter der Hochwassermeldegrenze. Das hat das Sächsische Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie am Freitag bekanntgegeben. Seit Mitte der Woche sind einige Tore der Hochwasserschutzanlage in Grimma wieder geöffnet und die Reinigungsarbeiten laufen. Das teilte die Feuerwehr Hohnstädt am Donnerstagabend auf ihrer Facebook-Seite mit. Unter anderem diese Ortsfeuerwehr der Stadt Grimma ist für die Unterstützung in Notlagen verantwortlich. Ihre Kameradinnen und Kameraden sind in den vergangenen Tagen im Dauereinsatz gewesen.