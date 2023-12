"Seit Freitagvormittag sinken die Pegel – wie die Prognosen voraussagten. Wir haben immer gesagt, dass wir nicht bedroht sind. Es wurden unverhältnismäßige Maßstäbe angelegt." Es sei unmöglich, die Zirkuszelte wie gefordert in 36 Stunden abzubauen. Die Forderung so starr durchsetzen zu wollen, sei "einfach eine Frechheit". Bereits am Vorabend hatte Porn erklärt, dass sich der Zirkus den Auflagen nicht beugen und am nächsten Tag wieder spielen werde. Die Aufführung um 10 Uhr war fast bis auf den letzten Platz besetzt. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Ultimatum zur Räumung am Vortag

Die Stadt Dresden hatte dem Zirkus am Donnerstag bis 18 Uhr ein Ultimatum gestellt, die Fläche zu räumen. Der Zirkus befinde sich in der Flutrinne, die zum Schutz bewohnter Gebiete einen Wasserabfluss gewährleisten müsse, hieß es von der Stadtverwaltung. Die starke Strömung der Elbe könnten die Zelte mitreißen und damit ein "unkalkulierbares Risiko" darstellen. "Die Stadt muss sich gerade in einer Gefahrenlage wie Hochwasser auf vereinbarte Rahmenbedingungen verlassen können". Mit seinem Agieren gefährde der Weihnachtszirkus den Hochwasserschutz.

Stadt: "Hochriskante Situation auswerten"