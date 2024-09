In Zittau gilt Alarmstufe 2. Der Wasserstand am Pegel Zittau 1/ Lausitzer Neiße beträgt aktuell 2,46 Meter. Laut Prognose des Landeshochwasserzentrums ist damit der Höchststand erreicht und die Wasserstände werden im Laufe des Nachmittags wieder sinken.



Landrat Stephan Meyer (CDU) sagte am Morgen in einem Video, dass er in Zittau an der Neiße aufgenommen hatte, die Lage sei zwar noch "recht entspannt", warnte aber auch: "Die Wassermengen, die uns jetzt von Samstag auf Sonntag noch bevorstehen, lassen die Pegel definitiv noch dramatisch steigen." Er forderte die Einwohner in Neiße-Nähe dazu auf, "die Dinge in Sicherheit zu bringen, die sich sichern lassen."