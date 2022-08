Die Flut von 2002 hat in Sachsen ganze Landstriche verwüstet. Dabei zeigte sich, dass Frühwarnsysteme an vielen Stellen versagten oder gar nicht vorhanden waren. Zwar gab es regionale Hochwasserzentralen in Dresden, Leipzig, Chemnitz und Bautzen - aber keine Instanz, bei der alle Informationen zusammenliefen. "Jede Hochwasserzentrale hat für ihren Bereich Hochwassermeldungen verschickt, beispielsweise Chemnitz für die Mulde und Dresden für die Elbe", sagt die Leiterin des Landeshochwasserzentrums Sachsen, Kristina Rieth. Zudem seien die Meldungen erst an die Ministerien und Regierungspräsidien gegangen, die sie wiederum an die Landkreise und Gemeinden weitergeleitet hätten - und das häufig per Fax.