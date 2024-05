Auf der B6 in Bennewitz ist es am Montagnachmittag zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Laut Polizei war ein Autofahrer von Deuben in Richtung Wurzen unterwegs. Der 80-Jährige geriet dabei aus noch ungeklärter Ursache in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn. Er stieß mit seinem Auto mit einem Bus zusammen und wurde anschließend gegen ein Taxi geschleudert. Der Mann erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.