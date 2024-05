In Dresden ermitteln Staatsanwaltschaft und Polizei zu einem mutmaßlichen Tötungsdelikt. Ihren Angaben zufolge geht es um eine 71 Jahre alte Frau. Ihre Leiche sei vor knapp zwei Wochen in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Loschwitz gefunden worden. Den Angaben zufolge bestätigte die Obduktion den Verdacht, dass die Frau getötet wurde. In diesem Zusammenhang sei Haftbefehl gegen einen 75-Jährigen erlassen worden. Der Mann sitze in Untersuchungshaft.