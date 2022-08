Alles im Lot: Der Flutlehrpfad führt vorbei an diesem digitalen Elbpegel am Terrassenufer, der die Wasserstände anzeigt. Bildrechte: MDR/Wiebke Müller Was sind Flutrinnen? Stand hier auch das Wasser? Was können wir aus dem schlimmen Hochwasser von August 2002 lernen? Das erklären an acht Stationen mehrere Lehrtafeln, Pegelmarken und Flutschutz-Technik. Denn "Hochwasser hat viele Gesichter", ist das Motto des Lehrpfades, der sich auch als Familienausflug anbietet. Gerade Kinder und Jugendliche kennen das Hochwasser von 2002, bei dem sachsenweit 21 Menschen starben, nur aus Erzählungen.

Frank Frenzel, Sachgebietsleiter Kommunaler Umweltschutz im Umweltamt Dresden, freut sich, dass Schulklassen und Studierende regelmäßig den Lehrpfad ablaufen. Für ihn ist der Pfad ein wichtiger Beitrag, um das Bewusstsein für Hochwasser aufrecht zu erhalten. Hier nagt der Zahn der Zeit: Für diese Informationstafel am Neustädter Elbufer unterhalb des Blockhauses hat die Stadt Dresden zum 20. Jahrestag des Jahrhunderthochwassers eine Reinigung beauftragt. Bildrechte: MDR/Wiebke Müller

Der Hochwasserlehrpfad in der Innenstadt leistet einen Beitrag zur Aufrechterhaltung des Hochwasser-Bewusstseins der Stadtbevölkerung. Frank Frenzel Sachgebietsleiter Kommunaler Umweltschutz im Umweltamt Dresden

So erfahren Besucher an Station zwei auf der Altstädter Seite der Augustusbrücke, dass der Elbepegel am 17. August 2002 bei unglaublichen 940 Zentimetern stand und 25 Quadratkilometer der Stadtfläche Dresdens durch die Elbe überschwemmt waren. Diese Pegelmarke an einem Bierrestaurant am Terrassenufer in Dresden ist eine von mehreren entlang des Flutlehrpfades. Bildrechte: MDR/Wiebke Müller

Von Vergessen kann bei Heiko Bohnefeld keine Rede sein. MDR SACHSEN trifft ihn zufällig an der "Woge". Er erlebte als junger Mann die Flut hautnah mit. "Beim Hochwasser im August 2002 wurde meine Berufsschule in Dresden geschlossen. Wir wollten helfen, liefen erst zum überschwemmten Hauptbahnhof und füllten Sandsäcke in der Altstadt, später auch in Laubegast", erzählt Bohnefeld, der heute als Bauleiter tätig ist. Zwei Tage lang konnte er wegen gesperrter Brücken und Straßen Dresden nicht verlassen und in seinen Heimatort Nossen fahren. Die Erlebnisse von damals sind bei ihm immer noch sehr präsent.