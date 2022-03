Die evangelische Landeskirche Sachsens will in einer Gemeinde im Erzgebirge erstmals Fälle sexualisierter Gewalt unabhängig aufarbeiten. In Kühnhaide-Pobershau soll das am 1. April mit einer öffentlichen Veranstaltung beginnen, teilte die Landeskirche mit. Auch Landesbischof Tobias Bilz werde daran teilnehmen, hieß es. An dem Tag sollen Aufgaben und Ziele des Verfahrens erläutert und auch die Sicht der Betroffenen eingebracht werden. Ob sich die Opfer aber tatsächlich äußern, steht noch nicht fest. "Es steht ihnen frei, ob sie teilnehmen", sagte eine Kirchenamtssprecherin. In der Aufarbeitunsgkommission arbeiten Psychologen und ein Jurist mit.