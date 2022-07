Dunkelrote pralle Früchte hängen derzeit an vielen Kirschbäumen in Sachsen. In Thüringen meldeten die Obstbauern gerade erst, dass sie eine besonders ertragreiche Ernte in diesem Jahr vorhersehen. In Sachsen sieht es ähnlich aus. Udo Jentzsch, Geschäftsführer vom Landesverband Sächsisches Obst bestätigt auf Anfrage von MDR SACHSEN: "Wir erwarten eine gute Kirschernte - sowohl bei den Süß- als auch bei den Sauerkirschen. Mit den mittleren Sorten geht es gerade richtig los, da sind wir in der Ernte. Die Früchte sind nicht übergroß, trotzdem sind sie gut gewachsen."