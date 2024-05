Nicht fehlen darf zum Männertag ausreichend Flüssigkeit in Form von Bier. Im Hopfengarten in Krostitz werden daher ab 11 Uhr nicht nur die Männer gefeiert, sondern auch 490 Jahre Braurecht der Krostitzer Brauerei.



Flüssig geht es auch im Kanupark Markkleeberg zu Sache. Dort wird pünktlich zu Himmelfahrt in die Saison gestartet. Mutige und solche, die es werden wollen, sind herzlich eingeladen, sich in den Wildwasserkanal zu stürzen.

Bildrechte: Mitteldeutscher Rundfunk/Benjamin Jakob