Eine Plattform und ein Fanzine für Ostsachsens Underground

Seitdem ist Karsten Richter Überzeugungstäter. Er mischt als Veranstalter, Booker oder Netzwerker bei Konzerten und Festivals mit, die alles andere als Mainstream sind. "Es geht für mich in erster Linie darum, dass die Szene lebt", erklärt der Bischofswerdaer seinen Antrieb. Er möchte, dass sich die Leute bei Konzerten zusammenfinden, dass ein Netzwerk von Bands erhalten bleibt, deren Musik sich von der Masse abhebt. Im Jugendhaus Freizone haben noch viele Hardcore-Konzerte stattgefunden. Bischofswerda hatte eine sehr aktive Szene.

Es geht für mich darum, dass die Szene lebt. Karsten Richter Veranstalter und Organisationstalent

Karsten Richter gründete parallel im damals noch "jungfräulichen Internet" die Plattform "Noisepoint". Über sie bewarb er Underground-Bands ohne Label und Agentur. An die 300 seien es geworden, sagt er. Dazu hob er das kleine Printmagazin "Down under" aus der Taufe. In der aller zwei Monate erscheinenden kostenlosen Ausgabe konnte man die Konzerttermine der regionalen Clubs und Neuigkeiten aus der Szene erfahren. Innerhalb von zehn Jahren brachte es das Fanzine in Trägerschaft des Jugendhauses Neukirch auf 60 Ausgaben.

Bildrechte: Karsten Richter

Konzerte wider dem Kommerz

Das Magazin ist Geschichte. Aber Karsten Richter mischt weiter im Oberlausitzer Underground mit. Heute reizen ihn Musikstile wie Drone, Sludge, Jazz, Hardtek. "Stile, die dem Zeitgeist entsprechen, aber extrem sind." Das sehr experimentelle Festival "Morbus Maximus" habe er zum Beispiel mit dem jetzigen Booker der Dresdner Scheune, Frank Schöne, zwischen 2015 und 2022 im East Club Bischofswerda organisiert. Leider hatte es sich nicht gerechnet, bedauert Karsten Richter. "Wir haben unter Strich wirklich draufgelegt. Aber ich bin trotzdem zufrieden, Sachen gemacht zu haben, die sonst nicht stattgefunden hätten."

Denn Karsten Richter ist in gewisser Weise Idealist: Er will Bands in die Region bringen, an die sich niemand heran traut, weil sie vielleicht für die Provinz zu groß oder unpassend sind. Und er will Bands auf die Club-Bühnen holen, die kommerziell nicht erfolgreich sind. Das Publikum solle sich mit Themen der Subkultur auseinandersetzen, wünscht er sich.

Bildrechte: Karsten Richter

"Das bedeutet aber nicht, dass wir aus heiterem Himmel irgendetwas zusammenbuchen, weil es schön ist." Es werde kostendeckend geplant, damit es für niemanden im finanziellen Debakel ende. So stehe hinter dem Wonnemond-Festival, bei dem er aktuell mithilft, zum Beispiel ein Verein, der das finanzielle Risiko trägt. "Da muss alles auch kalkuliert werden."

Wir machen es der Sache wegen. Aber es sollte niemand an einem Konzert kaputtgehen. Karsten Richter

Im Orga-Team des Sebnitzer Metal-Festivals Wonnemond, das am Himmelfahrtswochenende steigt, habe jeder sein Einkommen aus anderen Berufen. "Wir machen es der Sache wegen. Aber es sollte auch niemand an einem Konzert kaputtgehen." Den Bedarf an Lifemusik in kleinen Orten in Ostsachsen sieht Karsten Richter nach wie vor. Auch wenn es vielleicht etwas weniger Clubs und Konzerte geworden sind. "Ich werde weitermachen, so oder so. Für mich stellt sich nicht die Frage warum, sondern die Frage wie?"

Club Debil: Ullrich Bemmann

Wer auf Ausnahmekunst und Extreme steht, findet in der Alten Feuerwache in Dresden-Loschwitz überraschend internationale Vertreter dieser Musik. Ob aus den USA, Malaysia oder Australien - einmal auf Europa-Tour - legen experimentelle Musikprojekte von Ambient bis Industrial auch mal einen Zwischenstopp im kleinen Kellerraum in der Feuerwache ein.

Die Musiker haben nicht gesagt, das hier ist viel zu klein. Sie haben gespielt. Ullrich Bemmann Veranstalter