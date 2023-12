Auffällige Anstiege bei den Gebühren gab es in diesem Jahr auch in Moritzburg, Bad Lausick und Bannewitz. Alle drei Kommunen erhöhten die Krippenbeiträge um rund 20 Euro. Vor allem Bad Lausick (304 Euro) und Bannewitz (309 Euro) haben dadurch mit die höchsten Elternbeiträge in Sachsen.



Ein ähnliches Bild gibt es bei den Beiträgen für den Kindergarten. So wurden in Bannewitz und Bad Lausick jeweils 11 Euro zusätzlich fällig, während es in Moritzburg 13 Euro waren. Übertroffen wird das nur noch von Wilsdruff, wo es im August 2023 um ganze 18 Euro hinaufging. Trotz des Anstiegs landet Wilsdruff mit 171 Euro Kindergartenbeitrag hinter Moritzburg mit 176 Euro. Die für ihr Jagdschloss berühmte Stadt liegt damit in dieser Kategorie sachsenweit im vorderen Bereich.