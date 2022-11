Kita-Gebühren in Sachsen abschaffen: Mit dieser Forderung haben jetzt Bürgerinnen und Bürger an den Sächsischen Landtag mit einer Petition gewandt. Initiatorin Evelin Ullmann aus Dippoldiswalde überreichte am Mittwoch mehr als 750 Unterschriften an Landtagspräsident Matthias Rössler (CDU). In Zeiten von explodierenden Preisen und steigenden Kosten in beinahe allen Lebensbereichen, wären beitragsfreie Kitas eine echte Entlastung für viele Familien in Sachsen, argumentierte Ullmann.