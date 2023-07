In Dresden steigen zum 1. September die Elternbeiträge für die Betreuung in Kindertagesstätten und Horten. Wie die Stadt mitteilte, werden die Beiträge um 2,2 bis 4,7 Prozent angehoben. Eltern mit Kindern in einem Hort an Förderschulen müssen sogar knapp 15 Prozent mehr zahlen. In Euro umgerechnet ergibt das je nach Betreuungsdauer eine monatliche Mehrbelastung zwischen rund drei Euro für Kitas und etwa 18 Euro in der Spitze für Horte an Förderschulen.