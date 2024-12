Koalitionsvertrag Bildungszeitbündnis feiert Teilerfolg beim Bildungsurlaub in Sachsen

Das Bündnis für "5 Tage Bildungszeit in Sachsen" hat mit verhaltener Freude auf den Koalitionsvertrag von CDU und SPD reagiert. Wie die Verantwortlichen mitteilten, sehen sie es zwar als Erfolg, dass im Koalitionsvertrag ein Rechtsanspruch auf Bildungsfreistellung enthalten ist. Allerdings seien es nicht die geforderten fünf Tage, sondern nur drei.

Der DGB hatte zusammen mit mehr als 70 Organisationen einen Volksantrag zum Bildungsurlaub in Sachsen initiiert. Insgesamt 55.000 Unterstützerinnen und Unterstützer haben den Volksantrag nach Angaben des Bündnisses unterschrieben. Man werde die neue Landesregierung bei der Umsetzung begleiten und auf ein sehr zügiges Gesetzgebungsverfahren drängen, sagte Kolbe.

Die Wirtschaft lehnt die Einführung von Bildungsurlaub in Sachsen ab. In der jetzigen Zeit über Bildungsurlaub, über Qualifizierungszeiten zu sprechen, sei das falsche Signal, sagte der Bauunternehmer und Präsident des Sächsischen Handwerkstages, Uwe Nostitz. Sachsen und Bayern sind die einzigen Bundesländer, in denen es keinen Bildungsurlaub gibt.