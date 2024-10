Vor dem Richtfest wird aufgeräumt: Ein Kran hebt einen Container Altholz auf einen Lkw, ein Bauarbeiter stapelt Euro-Paletten. Derweil wird auf sechs Etagen weiter gehämmert und gebohrt. Im Sommer sollen in einem Neubau in der Robert-Schumann-Straße unweit des Leipziger Zentrums die ersten Mieter einziehen. Etwa 100 kommunale Wohnungen sollen dort entstehen.

Für Alexander Müller vom Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Sachsen (VDW) ist es nicht irgendein Neubau: "Das ist etwas Großes. Und leider auch etwas, das nicht ständig passiert. Insofern ist es schon ein echtes Referenzobjekt. Wenn wir sehen, was wir in diesem Jahr noch für Bauvorhaben planen oder geplant haben, ist das fast ein Viertel von dem, was insgesamt an kommunalem Wohnungsbau noch funktioniert." In dieser Hinsicht sei Leipzig einer der Vorreiter im kommunalen Wohnungsbau in Sachsen.