Das Bundesjustizministerium will die Mietpreisbremse bis 2028 verlängern. Nach übereinstimmenden Medienberichten siehr das ein Referentenentwurf vor, den das Ministerium von Marco Buschmann (FDP) zur Abstimmung an die anderen Ressorts gegeben hat.



Um die Verlängerung der Mietpreisbremse hatte es Streit in der Ampel-Koalition gegeben. SPD und Grüne wollten eigentlich strengere Regeln durchsetzen. Buschmanns Ministerium lehnte das mit Verweis auf verschlechterte Rahmenbedingungen in der Bau- und Immobilienbranche ab. Der Entwurf von Buschmanns Ministerium sieht den Berichten zufolge nun vor, dass für eine erneute Anwendung der Mietpreisbremnse höhere Anforderungen vorliegen müssen. Die Mietpreisbremse läuft nach jetzigem Stand Ende 2025 aus.