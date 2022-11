Sachsen will dem Kompromiss zum Bürgergeld zustimmen. Das hat der Chef der Staatskanzlei, Oliver Schenk, angekündigt. Der CDU-Politiker sagte MDR SACHSEN, es gebe nun eine gute Mischung aus Fördern und Fordern. "Ich glaube, es ist richtig, dass man nicht auf Sanktionen verzichtet, sondern dass Sanktionen auch zukünftig möglich sind", so Schenk. Ministerpräsident Michael Kretschmer äußerte sich ähnlich. Fordern und Fördern blieben in einem "vernünftigen Verhältnis", sagte Kretschmer MDR SACHSEN. "Wer nicht mitarbeiten will und das ist der kleinste Teil, aber gerade sie machen uns ja Sorgen und Ärger, die kriegen auch Sanktionen ab dem ersten Tag."