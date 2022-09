Im Gespräch mit MDR SACHSEN kritisierte Kretschmer außerdem die Haltung der Grünen in der Bundesregierung zur Laufzeitverlängerung der deutschen Atomkraftwerke. Teile der Bundesregierung "kalkulieren, dass hohe Energiepreise das Verhalten der Menschen ändern und neue Technologien schneller an den Markt bringen", so der Ministerpräsident. Das sei "sehr gefährlich" und gefährde die wirtschaftliche Stärke des Landes. "Ich glaube, die Menschen in Deutschland wünschen sich, dass die Atomkraftwerke in Deutschland länger arbeiten, damit der Preis nach unten kommt."