Konkret liegt das am Veto der CDU-Fraktion. Sie hat erklärt, dass sie nicht für das Gesetz stimmen will, obwohl das Kabinett den Gesetzesentwurf bereits im vergangenen Jahr verabschiedet hatte. Georg Ludwig von Breitenbuch ist selbst Landwirt und einer der Landwirtschaftspolitiker der CDU-Fraktion. Er verweist darauf, dass die meisten Bauernverbände in Sachsen sich in einer Anhörung im Landtag klar gegen den Gesetzesentwurf ausgesprochen hätten. Und als selbstbewusste Parlamentarier hätten sie entschieden, dass man das Gesetz nicht gegen die Verbände durchdrücken könne.