Die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen im Sächsischen Landtag hat ab Donnerstag ein neues Mitglied. Wie die Landtagsverwaltung mitteilte, rückt Markus Scholz aus Burgstädt mit Wirkung zum 14. September nach. Er folgt auf Kathleen Kuhfuß, die sich laut einer Mitteilung der Landtagsfraktion aus "gesundheitlichen Gründen" aus der Landespolitik zurückzieht. Kuhfuß gehörte dem Landtag seit 2019 an. In der Fraktion war sie Sprecherin für Gesundheit und Soziales.

Markus Scholz wird als neuer Abgeordneter voraussichtlich zu Beginn der Landtagssitzung am 20. September von Landtagspräsident Matthias Rößler (CDU) im Plenum verpflichtet, teilte die Landtagsverwaltung mit. In der Fraktion soll er sich, so wie bisher Kathleen Kuhfuß, Gesundheitsthemen widmen. Der studierte Gymnasiallehrer war zuletzt an einer Schule in Burgstädt tätig. Außerdem führt er seit 2021 gemeinsam mit Claudia Weber den Grünen-Kreisverband Mittelsachsen an.