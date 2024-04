Bildrechte: picture-alliance/ dpa/dpaweb | Folkwang-Museum/Elke Walfo

250. Geburtstag Caspar David Friedrich: Die wichtigsten Infos und Tipps zum Jubiläumsjahr 2024

Hauptinhalt

19. April 2024, 04:00 Uhr

Caspar David Friedrich gilt als wichtigster Künstler der deutschen Romantik. Gemälde wie "Der Wanderer über dem Nebelmeer" oder "Das Eismeer" machten den 1774 in Greifswald geborenen Maler weltbekannt. Anlässlich seines 250. Geburtstags wird 2024 mit zahlreichen Veranstaltungen und Ausstellungen an ihn erinnert – gerade in Dresden, wo Friedrich mehrere Jahre lebte und 1840 starb. Hier finden Sie Informationen zum Jubiläumsjahr, zur Epoche der Romantik, erfahren, wo Sie seine Werke sehen und auf seinen Spuren Wandern können und Wissenswertes zu seinem Leben.