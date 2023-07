In Leipzig haben Unbekannte die Fenster zweier Abgeordnetenbüros der Partei Bündnis90/Die Grünen mit roter Farbe beworfen und mit Plakaten beklebt. Wie MDR SACHSEN von der Partei erfuhr, handelt es sich um die Büros der Landtagsabgeordneten Christin Melcher und Claudia Maicher. Die Büros sind in den Stadtteilen Plagwitz und Reudnitz. Die Attacke habe sich am frühen Mittwochmorgen ereignet, hieß es weiter.