Dynamo-Geschäftsführer David Fischer ließ mitteilen: "Wir sind sehr glücklich, dass wir mit Thomas Stamm unseren Wunschkandidaten für den Posten des Cheftrainers bei unserer Sportgemeinschaft gewinnen konnten. Durch seine hervorragende Arbeit in den zurückliegenden Jahren und seiner Qualität im Umgang mit jungen, entwicklungsfähigen Spielern und gestandenen Akteuren sowie seiner hohen fachlichen Expertise, genießt Thomas eine extrem hohe Anerkennung in der Fußballbranche."

Dass Stamm der Favorit auf den Trainerposten ist, hatte sich in den vergangenen Wochen bereits abgezeichnet. Dem gebürtigen Züricher lagen wohl mehrere Angebote vor, offenbar soll auch Zweitligist Hertha BSC an ihm interessiert gewesen sein. Seine Entscheidung fiel nun aber zugunsten der Dresdner aus. Stamms Aufgabe ist dabei eindeutig. Er soll das schaffen, woran zuvor Markus Anfang gescheitert war: Dynamo Dresden zurück in die 2. Bundesliga führen.