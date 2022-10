Ist der Grüne Strom der Leag die Lösung für den Strukturwandel? "Also ehrlich gesagt bin ich da etwas skeptisch." Wirtschaftswissenschaftler Professor Joachim Ragnitz vom Ifo-Institut gießt reichlich Wasser in den Wein: "Man muss ja sehen: Regenerative Energien werden ins Stromnetz eingespeist und die kann man dann überall anzapfen, sofern eben entsprechende Leitungen da sind. Es besteht also kein wirklicher Grund, sich dann auch in der Nähe der Erzeugungskapazitäten, in diesem Fall der Solarparks, tatsächlich anzusiedeln. Solange eine Leitung von dort – was weiß ich – nach Magdeburg oder sonst wo geht, können Sie genauso gut eben auch nach Magdeburg gehen und dort den regenerativen Strom verwenden."