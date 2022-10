Zahlen und Fakten zur Studie - Für die Studie wurden 1.473 Lehrkräfte an 300 sächsischen Schulen per Online-Fragebogen befragt.

- Die Daten für die Studie wurden an Grundschulen, Gymnasien und Oberschule erhoben.

- Der Erhebungszeitraum war vom 27. Juni bis zum 29. Juli 2022.



Quelle: Kooperationsstelle Universität Göttingen