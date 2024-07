Im Museum der bildenden Künste kommt die Veränderung gut bei den Besucherinnen und Besuchern an. Museumsdirektor Stefan Wepppelmann verzeichnet zur Zeit drei- bis viertausend Gäste mehr im Monat: "Das sind Menschen, die vorher nicht da waren, die also wirklich on top sind. Und das ist allein schon ein Grund, den Weg weiter zu beschreiten."

Dass freier Eintritt mehr Besucher anlockt, bestätigt auch eine Umfrage des Meinungsbarometers MDRfragt: Von 19.000 Befragten gaben 58 Prozent an, sie würden öfter ins Museum gehen, wenn der Eintritt frei wäre.

Kultur für alle?

Für viele andere Museen ist das Konzept in Leipzig ein Vorbild. Ein Grund: Kultur zählt in den Augen vieler zur Grundversorgung und sollte für alle frei zugänglich sein – unabhängig vom Geldbeutel.

Grundsätzlich würden sich Museen bemühen, alle Menschen zu erreichen und finanzielle Schwellen abzubauen, meint Jasper von Richthofen, Direktor der Görlitzer Sammlungen für Geschichte und Kultur. In Görlitz erhalten aktuell ausschließlich Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre freien Eintritt.

Damit ist das Museum nicht allein, denn in der Museumswelt ist kostenfreier Eintritt für alle weiterhin nicht die Regel. In der Museumsbefragung 2024 von MDR KULTUR unter 26 mittelgroßen und großen Kunstmuseen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen gaben 60 Prozent an, regulär Eintritt zu verlangen. Gleichzeitig befürtworten fast zwei Drittel der befragten Museen den kostenlosen Eintritt. Was hält sie ab?

Anika Reineke, Kuratorin der Chemnitzer Textil- und Kunstgewerbesammlung erklärt, dass ihrer Einschätzung nach ein eintrittsfreier Tag nicht die Menschen ins Museum holen würde, "die ohnehin nicht ins Museum gehen, die nicht genau wissen, was sie dort sollen." Probleme sehen einige der von MDR KULTUR befragten Museen zudem bei der Finanzierung. Manche befürchten, durch fehlende Einnahmen, müssten die Kosten für Sonderausstellungen und Führungen stark angehoben werden.

Museen in Dresden finden Mittelweg

Die Dresdner Museen gehen deshalb einen Mittelweg. Seit einiger Zeit können Besuchende jeden Freitag alle städtischen Museen und Galerien in Dresden kostenfrei besuchen. Bernd Heise, Museumsleiter des Leonhardi-Museums, hat sich lange für diese Option stark gemacht, betont aber auch, dass das Kostenverhältnis stimmen muss. In seinen Augen sollte der Museumseintritt wenigstens so viel kosten wie ein kleiner Einkauf beim Bäcker.

Ich finde, der Eintritt bei uns im Museum muss mindestens genauso teuer sein wie eine Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen beim Bäcker. Bernd Heise, Museumsleiter Leonhardi-Museum Dresden