Es heißt, es gäbe keine zweite Chance für einen ersten Eindruck. Und der erste Eindruck, den viele Reisende von einer Stadt bekommen, ist der Blick auf den Bahnhof. Bahnhöfe sind ein Aushängeschild einer Stadt. Die Planungsgesellschaft BahnStadt aus Berlin hat sich auf Bahnhöfe spezialisiert. Geschäftsführer Stephan Wilhelm sagt: "Wenn man sich alte Postkarten anschaut, von Städten, da ist immer Rathaus, Kirche, Bahnhof drauf. Das sind so die Orte in der Stadt, die prägend sind. Und gerade in Mitteldeutschland gibt's ja noch sehr viele auch städtebaulich besondere Bahnhöfe, Bahnhofsensembles."

Zu diesem Zeitpunkt war der Eigentümer die Aedificia Infrastruktur- und Entwicklungsgesellschaft. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Frankfurt. Es hat seit 2014 etliche Bahnhöfe in Mitteldeutschland gekauft und zum Teil auch wieder verkauft. Wie eine Recherche der "Leipziger Volkszeitung" ergab, werden sie schlecht in Stand gehalten.

Die Kommune kann in so einem Fall wenig machen. In der Regel würden bei Bahnhofsverkäufen keine Vorgaben zur Instandhaltung gemacht, sagt Wilhelm. Lediglich die Verkehrssicherheit müsse gewährleistet sein: "Also die Verkehrssicherheitspflichten sind das Mindeste, was der Eigentümer erledigen muss. Ansonsten ist er tatsächlich sehr frei, in seiner Entscheidung, was er damit tut. Wie bei jeder anderen Gewerbeimmobilie auch."