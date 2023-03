In das Atelier des Künstlers Michael Fischer-Art in Borna ist eingebrochen worden. Unbekannte sollen neun Kunstwerke und eine Spielwarensammlung in der Nacht zu Sonntag gestohlen haben, teilte die Polizei am Montag mit. Bei der Spielzeugauto-Sammlung handele es sich um rund 1.800 Matchbox-Autos. Den Angaben zufolge hatten die Diebe die Hintertür des Ateliers in einer ehemaligen Fabrikhalle aufgehebelt und waren auch in das angrenzende Wohnhaus eingedrungen.

Michael Fischer steht in seinem Atelier in Borna vor leeren Keilrahmen. Aus diesen sollen Unbekannte Kunstwerke herausgetrennt und gestohlen haben. Bildrechte: dpa