Die Polizei Leipzig hat in Grimma am Dienstag über Maßnahmen für mehr Sicherheit in den eigenen vier Wänden informiert. Dabei wurde Sicherheitstechnik vorgestellt und über Risiken von Einbrüchen aufgeklärt. Außerdem konnten Interessierte erfahren, was sie tun müssen, um es Einbrechern schwerer zu machen. Trotz einer rückläufigen Anzahl von Einbrüchen in Sachsen, sind Sicherheitsmaßnahmen laut Polizei weiter dringend erforderlich. Das Angebot der Polizei fand im Rahmen des Tages des Einbruchsschutzes statt, der bundesweit am 30. Oktober auf die Gefahren von Einbrüchen aufmerksam macht.