Neue Spielzeit Kafka-Auftakt und Theater-Neubau in Naumburg

Hauptinhalt

13. September 2024, 04:00 Uhr

Naumburgs Stadttheater ist das kleinste Deutschlands. In der neuen Spielzeit will man erneut mit Straßentheater ganz nah ans Publikum heran – mit einer Neuauflage der "Theaterspaziergänge". Diesmal wird dort Franz Kafka neu inszeniert. Und ein großer Schritt steht an: Das Theater zieht in der neuen Spielzeit in den Neubau im alten Schlachthof. Die Millionen-Sanierung konnte dank einer Großspende realisiert werden, die ein wenig an Dürrenmatts "Der Besuch der alten Dame" erinnert.