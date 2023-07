Derzeit sei man aber vergleichsweise gut aufgestellt und könne im Normalfall alle Aufgaben abdecken, die in und um Meißen anfallen. Trotzdem sei der Aufwand groß. "In diesem Jahr haben wir bislang etwa 180 Einsätze gehabt. Etwa drei am Tag sind der Schnitt", so Fischer. Ein Großteil der Einsätze seien Wohnungsöffnungen in Notlagen in Zusammenarbeit mit dem Rettungsdienst.