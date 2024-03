In der Gemeinde Elsnig bei Torgau in Nordsachsen steht eine Millionen-Investition an. Wie das Landratsamt mitteilte, will sich dort ein französisches Unternehmen ansiedeln und 26 Millionen Euro investieren. Die Firma entwickelt industrielle Lösungen, um Materialien von ausgedienten Photovoltaikanlagen vollständig zurückzugewinnen. Dazu gehören demnach hochreines Silizium, Silber, Kupfer und Glas. Mit der Ansiedlung sollen 70 neue Arbeitsplätze entstehen.

