Zunächst hatten die Behörden von 96 geretteten Personen gesprochen. Dies wurde später korrigiert. 72 Passagiere im Seniorenalter waren am Sonntagmorgen vom havarierten Schiff aus an Land gebracht worden. Das bestätigten die Polizei und der Schweizer Reiseveranstalter Mittelthurgau. Verletzt wurde niemand. Die Rettung geschah mit Hilfe einer Seilwinde und einer Landungsbrücke. Die 26 ebenfalls unverletzten Crewmitglieder blieben an Bord. 132 Kräfte von Feuerwehr, Technischem Hilfswerk, der Wasserschutzpolizei und Sanitäter waren im Einsatz und brachten die Senioren in die Stadthalle Belgern, die als Notunterkunft diente. Dort wurden sie mit Essen und Trinken versorgt. Domke sagte: "Es ging ihnen sehr gut, es gab keine Spur von Panik." Danach wurden die Touristen nach Dresden gebracht.