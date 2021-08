Aktuell schätzt der Betriebsleiter den Schaden auf 15 bis 20 Tonnen tote Fische. Insgesamt befinden sich in dem 175 Hektar großen Teich reichlich 80 Tonnen Fisch. "Noch zu DDR-Zeiten waren es 400 Tonnen. Trotzdem ist so etwas damals nicht passiert", sagte Plate. Um die verbliebenen Fische zu retten, ist eine Rettungsaktion angelaufen. "Seit Freitag früh leiten wir in die zwei Gräben, mit denen der Teich geflutet wird, Frischwasser ein." Der höhere Sauerstoffgehalt locke die Fische an, die anschließend entnommen und in andere Teiche der Region Torgau gebracht würden. Die Aktion werde voraussichtlich noch die ganze Woche weitergehen, so Plate.