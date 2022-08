Hochwasserkatastrophe 2002 Als Eilenburg in der Mulde versinkt

Der 12. August 2002 ist ein verregneter Montag. Nicht nur in Eilenburg regnet es. Vor allem im Erzgebirge kommt seit Stunden jede Menge Regen von oben. Eine Folge: Die Pegel der Mulde, dem viertgrößten Nebenfluss der Elbe, steigen kontinuierlich. Um 18 Uhr erreicht der für Eilenburg wichtige Pegel in Golzern Alarmstufe II. Von dort braucht das Wasser der Mulde rund sechs Stunden bis Eilenburg.



Drei Stunden später zeigt der Pegel einen Wasserstand von rund 4,90 Metern: Alarmstufe III. Noch 70 Zentimeter, dann würde das Wasser über die Deichkronen schwappen. In Eilenburg wird man geschäftig. Sandsäcke werden verteilt. Doch schon kurz nach Mitternacht erreicht die Mulde in Golzern 5,60 Meter, Alarmstufe IV. Es wird Katastrophenalarm ausgelöst.

Hubertus Wacker liegt da noch in einem Hotelbett in Dublin. Er ist mit seiner Frau seit nicht einmal 24 Stunden auf Silberhochzeitsreise. Um 4 Uhr in der Früh klingelt das Telefon, die Einsatzzentrale aus Eilenburg ist dran. An das Telefonat könne er sich noch gut erinnern, erzählt Wacker MDR SACHSEN. "Also wir evakuieren gerade die Innenstadt, und das Wasser läuft im Tierpark über die Deiche." Ob er kommen soll, habe er gefragt. Nein, nicht zwingend, sei die Antwort gewesen. Zehn Minuten später steht für Hubertus Wacker fest: Da passiert gerade mehr als ein normales Hochwasser. Also Abreise, zurück nach Eilenburg. Hubertus Wacker war über 21 Jahre lang Oberbürgermeister der Stadt Eilenburg. Die Mulde-Flut von 2002 lässt ihn auch 20 Jahre danach nicht los. Bildrechte: MDR/Barbara Brähler

Mulde und Mühlgraben vereinigen sich in der Innenstadt

Im Anflug auf den Flughafen Leipzig/Halle sieht er die Nachbarstadt Wurzen von oben: eine einzige riesige Wasserfläche. Alles Mögliche sei ihm da durch den Kopf gegangen. "Das ist einfach gigantisch und dann wird es einem komisch", beschreibt er das Gefühl, als er die Ausmaße des Hochwassers begreift.



In Eilenburg angekommen, ist vieles schon erledigt - Evakuierung abgeschlossen, Notunterkünfte eingerichtet. Wacker ist froh, Mitarbeiter zu haben, die handeln, wenn gehandelt werden muss. Denn die Pegel steigen weiter. Am Vormittag des 13. August zeigt der Pegel in Golzern 7,65 Meter. Dann bricht der erste Deich im Süden Eilenburgs. Am Nachmittag gibt der provisorische Deich am Mühlgraben nach. Mulde und der Mühlgraben vereinigen sich in der Innenstadt. Stadt- und Tierpark laufen voller Wasser, das Umspannwerk in der Dobritzmark fällt aus, das Klärwerk in Hainichen wird überflutet. Damit kein Strom, kein Trinkwasser. Eilenburg versinkt in der Mulde.

Hubertus Wacker sitzt zu diesem Zeitpunkt mit seiner Sekretärin in der Grundschule, alle anderen hat er nach Hause geschickt. Es ist Nacht in Eilenburg, als mit 8,68 Meter der Höchststand der Mulde erreicht wird. Der Uhrzeit geschuldet gibt es kaum Bilder, wie die Wassermassen sich ihren Weg bahnen. In der öffentlichen Wahrnehmung spielt Eilenburg deshalb kaum eine Rolle. Doch Wacker weiß: "Wenn die Welle durch ist, dann beginnt die eigentliche Arbeit", erzählt er rückblickend. Noch in der Nacht versucht er, Trinkwasser und Essen zu organisieren. "Es gab ja auch keine Verpflegung mehr. Es war alles weg."

Davon erholen wir uns so schnell nicht wieder. Hubertus Wacker Oberbürgermeister Eilenburg a.D.

Am nächsten Morgen dann das böse Erwachen. "Dann haben wir das Elend gesehen. Es war ja Wahnsinn, die ganze Stadt stand unter Wasser. Meine erste Überlegung war nur: Also, davon erholen wir uns so schnell nicht wieder", erinnert sich Wacker an Tag Eins nach der Flutwelle. Der Wasserturm in Eilenburg war am 14.08.2002 von den Wassermassen der über die Ufer getretenen Mulde überflutet (links). Zehn Jahre danach, im Juli 2012, erinnert nichts mehr an die Flut und der sanierte Wasserturm steht wieder auf dem Trockenen (rechts). Bildrechte: dpa

In das überflutete Gebiet darf erst einmal niemand - außer die Einsatzkräfte wie Feuerwehr, THW oder Bundeswehr. Für die betroffenen Menschen nicht einfach, wie Wacker sich erinnert. "Die Leute wollten natürlich zu ihren Häusern, aber wir haben sie nicht reingelassen. Wir wussten nicht, ob Kanaldeckel noch dort liegen, wo sie hingehören. Wir hatten einfach Angst, dass was passiert", so Wacker. Da habe es an den Kontrollposten auch mal Auseinandersetzungen gegeben, wurden die Mitarbeiter beschimpft. "Das waren menschliche Reaktionen, die wir einfach aushalten mussten", resümiert Wacker.



Es habe alle emotionalen Situationen gegeben, die man sich vorstellen kann. Tragische, lustige, amüsante, nette, dankenswerte, zählt Wacker auf. "Es gab natürlich auch viele traurige Momente, wo sich die Leute einfach nur an die Schulter gelehnt haben und weinten. Es wusste ja keiner, wie es weitergeht".