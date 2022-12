Bildung Hoffnung für Delitzscher Oberschüler im Kampf gegen Lehrermangel

An Sachsens Schulen fehlen Lehrerinnen und Lehrer. Durch den Lehrermangel gibt es viel Unterrichtsausfall. An einer der beiden Oberschulen in Delitzsch sind dies mehrere hundert Stunden im Schuljahr. Selbst wichtiger Unterricht wie Mathe fällt für manche Klassenstufen komplett aus, denn es gibt derzeit nur zwei Mathelehrer an der Artur-Becker-Schule. In seiner Not hat der Schülerrat einen Brief an Sachsens Kultusminister Piwarz geschrieben und das hatte Folgen.