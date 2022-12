Digitalisierung Zu wenig Schüler in Ostsachen: Hybridunterricht als Lösung?

Unterricht, obwohl der Lehrer in einer ganz anderen Stadt ist? Genau das wird derzeit in Ostsachsen probiert. In Niesky, Weißwasser und Görlitz kooperieren drei Schulen miteinander. Da es nicht genug Schülerinnen und Schüler für bestimmte Kurse gibt, werden die Jugendlichen per Videoübertragung an den Unterricht in einer andere Schule dazugeschaltet.