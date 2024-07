Einer der wichtigsten Punkte dabei: Mit der Ferienanlage soll es auch eine Allgemeinverfügung zur Nutzung des Seelhausener Sees geben. Momentan wird zwar schon fleißig am gesamten See gebadet, allerdings ist das gar nicht erlaubt. Mit den Baumaßnahmen gäbe es dann einen richtigen Badestrand der frei genutzt werden könnte.

Einige Löbnitzer fürchten um die Ruhe am Seelenhauser See und haben 2023 die Bürgerinitiative "Rettet das Löbnitzer Naturufer am Seelhausener See - Stoppt den Bau der Ferienanlage" ins Leben gerufen. Seit der Entstehung des Sees Anfang der 2000er-Jahre, habe sich ein einzigartiges Ökosystem gebildet, heißt es von Seiten der Bürgerinitiative. Die Furcht ist da, dass durch die Bauvorhaben und den Tourismus seltene Tierarten verschwinden könnten und der See dann keinen ruhigen Rückzugsort mehr darstelle.