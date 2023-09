Die Tourismusbranche in Sachsen erholt sich nach den Schwierigkeiten der Corona-Jahre weiter. Wie aus dem am Dienstag vorgestellten Tourismusbarometer des Ostdeutschen Sparkassenverbandes (OSV) hervorgeht, wurden in diesem Jahr ähnlich viele Übernachtungen in Sachsen gebucht wie im Jahr 2019. Demnach sind die gewerblichen Übernachtungen in den Betrieben mit mehr als zehn Betten im ersten Halbjahr 2023 gegenüber dem Vergleichszeitraum 2022 um 19,6 Prozent auf knapp neun Millionen gestiegen.