Laut Nomo wurden nur Fahrten gestrichen, die wenig genutzt wurden. Damit fallen teilweise Fahrten zu bestimmten Uhrzeiten oder auch am gesamten Wochenende weg. Nomo-Sprecher Matthias Neumann betont aber, dass keine Fahrten gestrichen werden, mit denen Schüler zur Schule oder wieder nach Hause fahren. "So werden an Schultagen von den bisher 1.825 täglich stattfindenden Fahrten lediglich 36 nicht mehr angeboten." In den Schulferien werde das Angebot dann allerdings stärker reduziert und man könne 67 der ansonsten 1.339 Busfahrten nicht mehr anbieten.