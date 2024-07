Ein Kommunikationsfehler des örtlichen Verkehrsbetriebs: Das für den Busverkehr zuständige Unternehmen Nordsachsen Mobil hat zu spät über den Fahrplanwechsel informiert, erklärt Arzbergs Bürgermeister Holger Reinboth. Arzberg sei eine sehr ländliche Gemeinde mit 18 Ortsteilen, also auch mindestens 18 Bushaltestellen die jetzt alle nicht bedient würden: "Es betrifft ja nicht nur die Ferienkinder, sondern alle Einwohner. Zudem haben wir auch in unserer Gemeinde Asylbewerber, Ukraine-Flüchtlinge, die hatten alle auch keine Informationen und sind auf den Bus angewiesen."

Viele Menschen in Mitteldeutschland finden, ihre Region sei eher schlecht ans Bus- und Bahnnetz angeschlossen. Bei einer Befragung des Meinungsbarometers MDRfragt aus 2023 gaben 47 Prozent an, in ihrem Wohnumfeld sei die Versorgung mit öffentlichem Nah- und Regionalverkehr eher schlecht. Dabei haben Menschen, die in ländlichen Regionen leben, deutlich seltener den Eindruck, dass die Bus- und Bahnanbindung gut ist als jene, die in einer Stadt leben.