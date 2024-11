Plötzlich kommt es in einem Bus bei einem Fahrgast zu einem Notfall. In einem normalen Linienbus würde jetzt der Fahrer eingreifen und die Leitstelle und den Rettungswagen informieren. Doch beim automatisierten Fahren sitzt in Zukunft niemand hinter dem Lenkrad. Hier müssen die Fahrgäste ran und Hilfe bei der 5G-Leitstelle holen.

Auch bei Störungen melde sich das selbst Fahrzeug bei der Leitstelle. Die Daten, ob die Straße frei ist, ob ein Fahrzeug in der Bushaltestelle steht oder ob die Strecke gesperrt ist, werde permanent vom Fahrzeug an die Leitstelle übermittelt, erklärt Hoyas.

Das machen mehrere Sensoren am Fahrzeug und Kameras im und am Bus sowie am Rande der Strecke an Ampelanlagen oder Lichtmasten. Kommt es zur Störung werde der Disponent in der Leitstelle vom Fahrzeug selbst alarmiert und die Fahrgäste im Bus über Displays informiert. "Bei einer Störung würde sich das Fahrzeug bei der Leitstelle anmelden und verschiedene Vorschläge abgeben, wie es jetzt handeln soll", erklärt Hoyas.