Der Landkreis Nordsachsen muss im kommenden Jahr Kredite in Höhe von 165 Millionen Euro aufnehmen, um seine laufenden Ausgaben bestreiten zu können. Das hat der Kreistag am Mittwoch beschlossen, wie die Leipziger Volkszeitung berichtet. Damit übersteigt die Aufnahme der sogenannten Kassenkredite erstmals die Marke von 100.000 Euro. Sie sind damit genehmigungspflichtig und müssen von der Landesdirektion abgesegnet werden. Ohne die Kredite wären 40 Prozent des kommenden Kreishaushaltes nicht gedeckt.

Zum Grund für das Defizit sagte Nordsachsens Landrat Kai Emanuel (parteilos) MDR SACHSEN, Bund und Freistaat würden den Kreisen immer mehr Aufgaben übertragen, aber viel zu geringe Zuschüsse dafür zahlen. Als Beispiel führt der Landrat die Wohngelderhöhung an: "Es werden neue Höchstgrenzen festgesetzt. Dadurch müssen wir mehr Personal einstellen, weil es mehr Bürger betrifft." Das sei an und für sich für jeden Bürger eine schöne Sache. Es müsse aber auch geklärt werden, wo das Geld für den Verwaltungsaufwand herkommt, so der Landrat weiter.