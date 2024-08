Die Morgensonne funkelt durch die Fenster des prächtigen Stuten-Stalls und rund 40 Pferde werden langsam unruhig. 6:45 Uhr ist Marlene Münzer zum Füttern eingeteilt. Am sächsischen Hauptgestüt in Graditz wird die 17-Jährige zur Pferdewirtin ausgebildet. Sie ist im zweiten von drei Lehrjahren: "Es ist ja ein sehr imposantes Schloss und ich fühle mich sehr geschmeichelt und geehrt, dass ich hier arbeiten darf. Ich schätze das wirklich jeden Tag", sagt die Auszubildende.

Die 17 Jahre alte Marlene ist in Wolfsburg in Niedersachsen mit Pferden aufgewachsen. Der Beruf Pferdewirtin ist ihr Traumjob. Sie ist eine von insgesamt 22 Auszubildenden in Graditz. Die Ausbildungsplätze sind begehrt. Dreimal mehr Mädchen und Jungen bewerben sich als es Plätze gibt. Allzu oft hätten die Jugendlichen aber falsche Vorstellungen und würden abbrechen, sagt die Ausbildungsleiterin Carolin Dins.