Das Schloss Hartenfels in Torgau möchte Deutschlands erfolgreichste Maus anlocken und ihr das Schloss zeigen. Geplant ist das für den "Maus-Türöffner-Tag", bei dem die Kindersendung "Die Sendung mit der Maus" hinter verschlossene Tore blickt. Bei diesem speziellen Tag "erlauben Einrichtungen bundesweit einen Blick hinter Türen, die sonst für den Normalbesucher verschlossen sind", erklärt Lydia Klöppel vom Kulturbetrieb Schloss Hartenfels.

Klöppel möchte der Maus und ihren Freunden die Bärenställe , den Plenarsaal oder das Büro des Torgauer Landrats zeigen. "Es wäre natürlich grandios, wenn eine derart reichenweitenstarke Sendung von hier berichten würde", meint Lydia Klöppel und hofft, das möglichst viele Maus-Fans für Schloss Hartenfels in Torgau abstimmen.

Dazu können Fans vom 28. Juli bis 11. August 2024 beim Online-Voting für den Drehort Schloss Hartenfels stimmen. Der TV-Beitrag soll am Tag der Deutschen Einheit, am 3. Oktober 2024, bei "Türen auf die Maus" in der ARD zu sehen sein.