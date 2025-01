Die Sportgemeinschaft Taucha 99 hat bei einer Crowdfunding-Aktion ihr Ziel erreicht. Der Verein im Norden von Leipzig will seinen von Wildschweinen in Mitleidenschaft gezogenen Sportplatz im Ortsteil Seegeritz mit einem Zaun versehen. Per Spendenaktion sollten dafür 16.000 Euro gesammelt werden.

Am Ende kamen laut Verein sogar 17.530 Euro zusammen. Nachwuchsleiter Gunnar Simon sagte MDR SACHSEN: "Es ist für uns als Verein eine Riesensache, so eine breite Unterstützung in der Bevölkerung zu bekommen." Und er freue sich für den Nachwuchs, dass man die "Sportstätte in den kommenden Jahren nutzen" könne.



Der Verein ist als Pächter auch verantwortlich für den Zaun. Weil er zu teuer war, sei man auf die Idee mit den Spenden gekommen.