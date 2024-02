Die Fußballer vom Sportverein Klengel/Serba 09 im Saale-Holzland-Kreis kämpfen mit einer Wildschweinplage. Wie Vereinsmitglied Katrin Zinke MDR THÜRINGEN sagte, verwüsteten zum dritten Mal in diesem Jahr Wildschweine das Spiel- und Trainingsgelände "Auf dem Schwemmberg".

Immer wieder müssten die Spieler Löcher im Rasen stopfen und den Zaun flicken. Die Vorbereitung leide, da das Training derzeit nur in der Halle möglich sei. Zu Testspielen weicht die Mannschaft laut Verein auf angemietete Plätze aus.

Der Sportplatz "Auf dem Schwemmberg" liegt am Waldrand zwischen dem Wurstwarenhersteller EWU und dem Ortsteil Trotz. Schon im vergangenen Jahr hatten immer wieder Wildschweine das Gelände heimgesucht. Die Tiere fänden in diesem Jahr kaum Eicheln zum Fressen. Auch sorge das zunehmende Abholzen der Wälder dafür, dass sich Wildschweine neue Futtergebiete suchen, so der Verein.