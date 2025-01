Auch in der Eisenbahnstraße ist in der Nacht zum Freitag ein Plakat aufgetaucht. Von den Hausnummern 103 bis 105 soll eine "Starbucks"-Filiale entstehen, wo aktuell noch eine Baulücke mit Hinterhof zu finden ist. Das zumindest verheißt ein Plakat, das mit Eisenhaken im Zaun hängt. Genehmigt haben soll beide Projekte die Stadt Leipzig, konkret das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege. Das ist auf den Plakaten zu lesen.

"Naja einfach, um die Aufmerksamkeit darauf zu bringen, wie viel Platz die Autos hier wegnehmen", spekuliert Anwohnerin Katharina Langner. Tatsächlich gebe es aber ein Parkplatzproblem, meint Christina Lohr. Gerade am Abend sei es schwierig, hier in der Gegend einen Parkplatz zu finden. Die Idee, dafür den Park zu versiegeln würde aber auch sie ablehnen. Es sei eine grüne Oase in der Stadt, die nicht zuletzt im Sommer für ein milderes Klima sorge, meint Anwohnerin Katharina Arnold: "So ein Plakat soll die Leute aufstacheln, dass sie sich endlich wehren gegen ähnliche Bauprojekte."