In der zweiten Etage im "Haus der Demokratie" in Leipzig hat der Aussiedlerverband Sachsen (AVS) sein Büro. An diesem Vormittag wird dort eine Frau aus Angola beraten. Die deutsche Sprache könne sie schon sprechen, aber noch nicht richtig schreiben. Sie sei auf Empfehlung der Ausländerbehörde hergekommen. Das Beratungsangebot ist offen für alle. Wie Migrationsberaterin Helena Bosch berichtet, sind auch Ukrainerinnen und Ukrainer häufige Besucher. Ihnen helfe der Verein beim Stellen der Anträge weiter.